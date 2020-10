Tous les rassemblements de novembre des équipes de Suisse annulés

La Fédération suisse de hockey sur glace (FSHG) a décidé d'annuler tous les rassemblements des équipes de Suisse de tous les échelons prévus en novembre.

Il n'y aura donc pas de Deutschland-Cup pour la sélection A.

Cette décision fait suite à l'augmentation exponentielle des cas positifs au Covid-19 en Suisse et dans un esprit de responsabilité envers la santé des joueuses, des joueurs et des membres des staffs.

Les responsables de la FSHG ont pris cette décision sur la base d'un examen approfondi des circonstances actuelles, de discussions avec d’autres fédérations européennes et d’entente avec les partenaires importants.

'Notre priorité absolue est la santé de toutes les personnes impliquées, les joueuses et les joueurs, les coaches, les auxiliaires et les fonctionnaires. Dans le contexte actuel et face aux récents développements liés au coronavirus, nous ne pouvons assumer la responsabilité de réunir des joueuses et des joueurs issus de toutes les régions du pays et de disputer des tournois internationaux', a précisé Lars Weibel, le directeur des équipes nationales, dans un communiqué pour expliquer l'annulation de tous les rassemblements des équipes nationales en novembre.

Les rassemblements suivants des équipes nationales prévus en novembre sont ainsi annulés:

Equipe nationale A: Deutschland-Cup à Krefeld. Equipe nationale A dames: Tournoi des 4 nations à Füssen (GER). Equipe M20 messieurs: matches contre l'Allemagne. Equipe M18 messieurs: matches contre l'Allemagne. Equipe M18 dames: tournoi en Autriche.

/ATS