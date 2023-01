Un doublé mais une défaite pour Meier

Timo Meier a signé un vain doublé vendredi en NHL. L'Appenzellois a en effet connu la défaite avec les Sharks, qui se sont inclinés 5-4 après prolongation sur la glace d'Anaheim.

San Jose avait pourtant entamé de manière idéale ce derby californien, menant 2-0 après seulement 6'03'' de jeu. Timo Meier a ensuite permis aux Sharks de reprendre l'avantage 3-2 (à la 31e) et 4-3 (à la 34e) en inscrivant ses 22e et 23e buts de la saison pour atteindre les 40 points, soit 1 de plus que Kevin Fiala en 2022/23.

Mais Anaheim est parvenu à revenir à chaque fois au score avant de forcer la décision après 68'' en 'overtime' sur une réussite de John Klingberg. Les Ducks ont il est vrai pu compter sur un Mason McTavish en pleine forme: l'ex-attaquant d'Olten, no 3 de la draft 2021, s'est fait l'auteur de 2 buts et de 2 assists face aux Sharks.

/ATS