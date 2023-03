Un premier doublé avec les Devils pour Timo Meier

Malgré un doublé de Timo Meier et deux assists de Nico Hischier, New Jersey a perdu pour la première fois de l'année deux matches de suite. Les Devils se sont à nouveau inclinés devant Tampa Bay.

Battu 4-1 mardi, New Jersey s'est incliné 4-3 au shootout. Les deux équipes se retrouveront dimanche en Floride cette fois pour une troisième confrontation qui sera placée sous le signe de la revanche pour New Jersey.

Timo Meier a inscrit le 2-2 et le 3-3 pour son premier doublé sous ses nouvelles couleurs et aussi pour ses 33e et 34e réussites de la saison. Elu homme du match, l'Appenzellois, qui a échoué lors de la séance du shootout, regrettait amèrement le mutisme de son équipe lors d'une séquence de deux minutes à cinq contre trois.

Nico Hischier a, pour sa part, comptabilisé ses 62e et 63e points de la saison. Jonas Siegenthaer a été crédité d'un bilan neutre alors qu'Akira Schmid a réussi 21 arrêts pour sa douzième titularisation.

Après trois victoires de rang, Nashville a accusé un coup d'arrêt. Les Predators se sont inclinés 2-1 sur leur glace malgré un 18e but de Roman Josi, tombé toutefois bien trop tard, c'est-à-dire à 25'' de la sirène. Nashville demeure sous la barre à 4 points du Winnipeg de Nino Niederreiter mais avec, toutefois, trois matches de plus à disputer. Winnipeg a également connu une noire soirée avec une défaite 3-0 à domicile devant Boston, la meilleure équipe de la Ligue.

/ATS