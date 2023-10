Une amende contre Christian Wohlwend

Christian Wohlwend va devoir délier les cordons de sa bourse. Le coach d'Ajoie a reçu une amende de 5300 francs pour son comportement contre Fribourg le 6 octobre dernier.

A la 59e, l'ancien entraîneur de Davos avait commencé à se moquer du coach adverse Christian Dubé, mimant des pleurs de bébé pour dire que le Canado-Suisse se plaignait en permanence auprès des arbitres.

Non content de s'arrêter là, Wohlwend a alors continué ses gesticulations sur le banc en s'attaquant au look de l'entraîneur fribourgeois et à son apparence physique pendant de très longues secondes.

Après l'ouverture d'une enquête, le coach né à Montréal écope donc d'une amende pour son comportement déplacé.

C'est la deuxième fois que Wohlwend est puni pour ses frasques. Au mois d'avril 2022, à l'occasion de l'acte II de la demi-finale des play-off entre Davos et Zoug, 'Wolvo' avait jeté des gourdes sur la glace pour signifier son mécontentement à la suite d'une pénalité infligée à l'un de ses défenseurs. Il avait alors écopé d'une amende de 4400 francs.

/ATS