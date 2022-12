1re manche: Shiffrin en tête, Holdener à 1''02

Mikaela Shiffrin a réussi une démonstration dans la première manche du slalom de Semmering jeudi.

L'Américaine, en course pour un 80e succès en Coupe du monde, devance de 0''72 la 2e du classement provisoire Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener est 6e.

Victorieuse des deux géants organisés mardi et mercredi dans la station autrichienne, Mikaela Shiffrin a fait parler sa confiance pour creuser d'énormes écarts. Seules Paula Moltzan (3e à 0''79) et Lena Dürr (4e à 0''80) ont également lâché moins d'une seconde sur la skieuse du Colorado.

Wendy Holdener, qui reste sur deux victoires dans la discipline et pointait en tête du classement de la spécialité à égalité avec Mikaela Shiffrin avant cette course, a perdu 1''02. La Schwytzoise devra se montrer bien plus agressive en deuxième manche (dès 18h30) pour monter sur le podium.

Michelle Gisin, qui a fêté son seul succès en Coupe du monde sur cette même piste en 2020, a quant à elle signé un probant 11e temps. L'Obwaldienne, en quête d'un premier top 10 dans une discipline technique cet hiver, a concédé 1''67 sur Mikaela Shiffrin.

La Valaisanne Camille Rast (22e à 3''18) sera également de la partie en deuxième manche, tout comme l'Uranaise Aline Danioth (28e à 3''49). Mélanie Meillard a en revanche nettement échoué, signant le 45e temps à 1''00 d'une place dans le top 30.

/ATS