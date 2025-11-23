1re manche: Shiffrin en tête, Rast et Holdener dans le coup

La reine Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Gurgl ...
1re manche: Shiffrin en tête, Rast et Holdener dans le coup

1re manche: Shiffrin en tête, Rast et Holdener dans le coup

Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

La reine Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Gurgl dimanche. Troisièmes à égalité, Camille Rast et Wendy Holdener joueront la gagne sur le second parcours.

La Valaisanne et la Schwytzoise ont concédé 0''48 à Mikaela Shiffrin, qui s'est montrée moins souveraine qu'à Levi huit jours plus tôt. La championne du monde 2025 et sa dauphine des Mondiaux de Saalbach ont surtout perdu du temps sur le bas du parcours.

Quatre skieuses seulement ont néanmoins perdu moins d'une seconde sur Mikaela Shiffrin, qui vise un 103e succès sur le Cirque blanc. L'Albanaise Lara Colturi, 2e après le passage de 29 concurrentes, n'a lâché que 0''31, alors que Lena Dürr (5e) pointe à 0''75 de l'Américaine.

La Valaisanne Camille Rast, modeste 15e à Levi, a signé une manche beaucoup plus convaincante dimanche sur une piste où elle avait obtenu son premier podium en Coupe du monde l'an dernier (3e). La Schwytzoise Wendy Holdener avait quant à elle sauvé les meubles en Finlande avec un 8e rang.

Jamais dans le bon rythme, Mélanie Meillard a en revanche connu l'élimination avant la mi-course. La skieuse d'Hérémence, 8e de la Coupe du monde 2024/25 de la spécialité, avait déjà manqué son affaire à Levi avec un 22e rang. Elle devra se reprendre la semaine prochaine à Copper Mountain.

/ATS
 

Actualités suivantes

