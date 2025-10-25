1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration

Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi ...
1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration

1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi à Sölden. La Tessinoise a concédé 1''54 à la leader provisoire, l'Autrichienne Julia Scheib.

Partie avec le dossard 6, Lara Gut-Behrami s'est montrée à l'aise sur la première moitié du tracé. La Tessinoise affiche d'ailleurs le meilleur chrono après 30'' de course, avec 0''12 de mieux que Julia Scheib. Mais celle-ci a réalisé une démonstration sur le bas.

Julia Scheib, qui pourrait mettre fin à une série de... 79 géants féminins sans victoire autrichienne, devance ainsi Paula Moltzan (2e) de 1''28. Lara Gut-Behrami n'accuse que 0''26 de retard sur l'Américaine, et 0''22 sur la Croate Zrinka Ljutic (3e). Sixième, Mikaela Shiffrin suit à 0''15 de 'LGB'.

Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Valaisanne Camille Rast a lâché 2''23 et occupe le 13e rang, Wendy Holdener étant quant à elle 16e à 2''74. Vanessa Kasper (25e à 3''37) prendra également part à la deuxième manche (dès 13h), mais pas la jeune Fribourgeoise Sue Piller (35e à 4''32, et à 0''65 du top 30).

/ATS
 

Actualités suivantes

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Ski    Actualisé le 25.10.2025 - 04:03

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 23.10.2025 - 11:17

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Articles les plus lus

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 23.10.2025 - 11:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25