Mauro Caviezel sur le podium

Mauro Caviezel a offert à la Suisse son troisième podium du week-end. Il a pris la 3e place du super-G de Lake Louise en Coupe du monde de ski dimanche soir. Carlo Janka et Beat Feuz avaient terminé 3e ex aequo de la descente samedi au Canada.





Matthias Mayer loin devant



Matthias Mayer a remporté ce super-G et mis fin à une disette de plus de vingt mois en Coupe du monde. Le double champion olympique (descente en 2014, super-G en 2018) de 29 ans n'avait plus connu les joies de la victoire depuis la descente d'Are en mars 2018. Il n'affiche d'ailleurs que six succès en Coupe du monde à son palmarès, trois en descente et désormais trois en super-G.



L'Autrichien a même survolé les débats dimanche, devançant de 0''40 l'Italien Dominik Paris (2e, comme samedi en descente). Troisième ex aequo avec Vincent Kriechmayr, Mauro Caviezel a concédé 0''49. Le Grison, qui avait déjà terminé 3e du super-G disputé l'an dernier à Lake Louise, obtient à 31 ans son sixième podium en Coupe du monde. Il avait terminé 6e en descente.

Un seul autre Suisse a pris place dans le top 10. Marco Odermatt s'est classé 7e. Il s'agit de son troisième meilleur résultat à ce niveau, après ses deux podiums obtenus l'hiver dernier en géant. Beat Feuz a terminé 15e et Carlo Janka 17e. /mmi-ATS