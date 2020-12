De l’argent pour les courses de ski d’Adelboden et Wengen

Les compétitions de la Coupe du monde ski d’Adelboden et Wengen vont recevoir de l’aide financière. L’Office cantonal de l’économie va leur verser 370'000 francs, comme il l’a indiqué dans un communiqué lundi. Le canton de Berne alloue 170’000 francs pour les épreuves à Adelboden (100’000 francs en 2020) et 200’000 pour celles du Lauberhorn (50’000 francs en 2020). Ces subventions couvrent une grande partie du déficit après déduction des moyens financiers à disposition et des comptes de tiers. /sbo