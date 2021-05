Stéphane Cattin de retour sur la neige

Stéphane Cattin se porte au chevet de l’association faîtière des Ecoles Suisses de Ski. Le citoyen de Renan sera le nouveau directeur de Swiss Snowsports dès le 1er juillet. Cette nomination a été annoncée ce mercredi dans un communiqué. Directeur alpin de Swiss-Ski de 2015 à 2019, Stéphane Cattin se réjouit de redonner vie à sa passion des sports de neige sous toutes leurs formes. Il aura notamment pour mission « la consolidation des écoles de ski ».

Swiss Snowsports s’engage pour l’encouragement, le développement et la diffusion ciblés des sports de neige. 14‘000 membres individuels, 150 écoles de ski et 40 associations et institutions y sont affiliés. /comm-msc