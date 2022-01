Une Course de l’heure sur 1 km

Malgré le redoux et le manque de neige, la Course de l'heure est maintenue samedi aux Breuleux. Mais face aux faibles conditions d’enneigement, l'épreuve franc-montagnarde de ski de fond qui constitue la première manche du Viteos Ski Tour se tiendra sur une boucle de 1 km seulement dans la forêt du Neuf-Lac. « On va réussir à skier sur un fond de vieille neige. On a cherché depuis le début de la semaine où il y avait des restes de neige dans la forêt. Mais tourner pendant une heure sur 1 km avec beaucoup de participants peut s’avérer compliqué, ils se skieraient un peu dessus. Si les conditions ne s’améliorent pas, on fera deux séries de 30 minutes », explique le responsable de l’organisation Vincent Theurillat.