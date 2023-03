Marco Odermatt gagne le super-G des finales de Coupe du monde

Marco Odermatt (25 ans) est vraiment insatiable. Le Nidwaldien a gagné haut la main le super-G des finales de Coupe du monde à Soldeu, fêtant ainsi sa 12e victoire de l'hiver.

Le vainqueur de la Coupe du monde s'est imposé avec 0''29 d'avance sur l'Autrichien Marco Schwarz et 0''71 sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Il a gagné pour la quatrième fois consécutive en super-G, égalant ainsi dans l'histoire les légendes que sont Hermann Maier (AUT) et Aksel Lund Svindal (NOR).

Odermatt peut ainsi toujours viser la marque magique des 2000 points cette saison en Coupe du monde. Il en compte désormais 1942 avant le géant de samedi dont il sera une fois encore l'immense favori, lui qui en a déjà gagné six cet hiver.

Les autres Suisses engagés dans ce dernier super-G ont été plus discrets. Seuls Justin Murisier, 10e à 1''12 et Gino Caviezel, 13e à 1''42, ont pu se hisser dans le top 15 et inscrire des points.

/ATS