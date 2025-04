21 skieuses et skieurs alpins en équipe nationale

Les équipes nationales de ski alpin de Swiss-Ski s'agrandissent pour la saison prochaine. Pas moins de 14 hommes et sept femmes disposent désormais du statut de membre du cadre le plus élevé.

Chez les hommes, Luca Aerni, Alexis Monney et Tanguy Nef sont promus du cadre A à l'équipe nationale. Pour Aerni (32 ans), il s'agit d'un retour: il avait profité pour la dernière fois de ce statut lors de l'hiver 2018/19. Monney, 25 ans, et Nef, de quatre ans son aîné, étaient quant à eux passés du cadre B au cadre A il y a un an.

Du côté des femmes, Malorie Blanc fait désormais partie de l'échelon le plus élevé. La Valaisanne de 21 ans 'débarque' directement depuis l'équipe B. Elle rejoint Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast et Corinne Suter au sein de l'équipe nationale.

Michelle Gisin et Joana Hählen ne bénéficient en revanche plus du statut de membre de l'équipe nationale et sont désormais intégrées au cadre A. Au total, les différents cadres alpins de Swiss-Ski comptent 117 athlètes.

/ATS