A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Deux courses de Coupe du monde sont au programme dimanche. Les hommes disputent un slalom relevé à Adelboden, tandis que les femmes vont rivaliser de vitesse lors du super-G de Zauchensee (Autriche).

Dans la station bernoise, Loïc Meillard cherchera sans doute à effacer sa déception de la veille en géant (6e place). Le skieur d'Hérémence vise un premier succès sur la piste du Chuenisbärgli, où il n'est même jamais monté sur le podium en slalom. Son meilleur résultat est une quatrième place obtenue en 2023. L'an dernier, il avait connu l'élimination en première manche.

Dès 10h30 (2e manche à 13h30), le champion du monde de la discipline devra sortir le grand jeu pour battre l'homme du moment, le Français Clément Noël, qui a remporté la dernière course entre les piquets serrés: le slalom nocturne de Madonna di Campiglio.

Chez les femmes, sur le super-G de Zauchensee (12h00), les espoirs des Suissesses sont limités. Elles devraient logiquement se battre pour les places d'honneur, loin des favorites. A moins d'une nouvelle surprise, après l'étonnante 5e place de la Saint-Galloise Janine Schmitt samedi lors de la descente.

/ATS