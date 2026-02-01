Abplanalb: « Malorie Blanc a réalisé une superbe course »

Stefan Abplanalp n'a pas tari d'éloges sur le succès de sa protégée Malorie Blanc, le premier depuis son retour en tant qu'entraîneur de l'équipe de Suisse féminine de vitesse en avril 2025.

Celle-ci était sevrée de victoire depuis celle de Lara Gut-Behrami lors du super-G des finales de Sun Valley en mars dernier.

'C'est une super histoire pour Malorie que de remporter sa première course de Coupe du monde à la maison, ici à Crans-Montana! Elle a montré qu'elle pouvait gagner, même s'il ne faut pas attendre cela de sa part à chaque course', s'est exclamé d'entrée le Bernois après la victoire de la skieuse d'Ayent au super-G de Crans-Montana.

'Malo' lancée vers Cortina

'C'est bien sûr une belle récompense aussi pour tout le travail du staff, des entraîneurs, du serviceman... En fait, pour toutes celles et ceux qui ont participé à obtenir ce fantastique résultat', a-t-il poursuivi, tout en calmant les ardeurs: 'Cela fait du bien à toute l'équipe, mais il est très important que nous gardions les pieds sur terre malgré la joie que nous avons ressentie.'

Car même si Malorie Blanc peut désormais nourrir des ambitions légitimes pour les Mondiaux de l'an prochain qui se dérouleront sur cette même piste, l'objectif actuel est olympique. 'Dès demain (dimanche), nous devons nous remettre à travailler durement. +Malo+ doit maintenant continuer sur sa lancée vers les courses olympiques de Cortina', a confirmé Abplanalp.

'Travailler sans tomber dans l'euphorie'

'Du côté des coaches, nous devons réussir à nouveau à faire en sorte de reproduire à Cortina ce qui nous a permis de l'emporter aujourd'hui (samedi). Continuer à travailler sereinement sans tomber dans l'euphorie, c'est le plus important', a martelé le Bernois.

Sur la performance du jour de la Valaisanne, Stefan Abplanalp n'a pas été avare en compliments: 'Malorie a su garder du rythme tout au long de la course, ce qui lui a permis de faire la différence dans une partie basse moins technique. Pour l'emporter aujourd'hui, il fallait combiner les longues courbes, les parties de glisse et garder une certaine finesse, ce qu'elle a parfaitement exécuté'.

Au vu de la performance collective des Suissesses depuis le début de la saison, l'entraîneur a admis que cette victoire pouvait 'surprendre'. 'Pourtant, vous (ndlr: les journalistes) et toute l'équipe d'entraîneurs ont cru en elle, n'est-ce pas ? C'est évident, et aujourd'hui (samedi), elle en était encore plus consciente: si elle réussissait une course où tout se passait bien, elle pouvait gagner', s'est-il félicité.

/ATS