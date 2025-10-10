Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen est forfait pour le géant d'ouverture de la saison prévu dimanche à Sölden ...
Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Alexander Steen Olsen est forfait pour le géant d'ouverture de la saison prévu dimanche à Sölden.

Le Norvégien de 24 ans, vainqueur à Sölden l'an dernier, a dû renoncer en raison d'un problème à un genou.

Après un test sur le glacier du Rettenbach le week-end dernier, Steen Olsen est rentré à Oslo lundi pour effectuer des examens et des traitements supplémentaires, a indiqué la fédération norvégienne de ski sur son site internet. Celui qui a également triomphé lors du géant nocturne de Schladming la saison dernière souffre d'une tendinopathie rotulienne (Jumper's Knee).

/ATS
 

Actualités suivantes

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Ski    Actualisé le 01.10.2025 - 19:03

Articles les plus lus

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 16:17

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Ski    Actualisé le 01.10.2025 - 19:03

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 13:05

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 16:17

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Ski    Actualisé le 01.10.2025 - 19:03

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Brignone croit à son retour en compétition dès cet hiver

Brignone croit à son retour en compétition dès cet hiver

Ski    Actualisé le 19.09.2025 - 22:41

Matthias Kyburz va donner une nouvelle orientation à sa carrière

Matthias Kyburz va donner une nouvelle orientation à sa carrière

Ski    Actualisé le 24.09.2025 - 14:27

Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

Mondiaux de Crans-Montana: un chantier mené « tambour battant »

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 13:05

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Clap de fin pour le Big Air de Coire après 4 éditions

Ski    Actualisé le 25.09.2025 - 16:17