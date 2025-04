Brignone: « Un nouveau défi que je relèverai »

L'Italienne Federica Brignone a qualifié ses graves blessures de 'nouveau défi' qu'elle relèverait, 'comme toujours'. La lauréate de la Coupe du monde a onze mois pour se rétablir avant les JO.

'Je vais devoir affronter un nouveau défi que je relèverai, comme toujours', a déclaré la championne du monde 2025 de slalom géant dans une déclaration transmise à l'agence Ansa dans la nuit de jeudi à vendredi. 'Alors que je vivais le moment le plus heureux de ma carrière, c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire, il me restait encore un mois de travail et j'avais hâte de le faire', a-t-elle poursuivi.

Brignone, 34 ans, a lourdement chuté lors du slalom géant des championnats d'Italie jeudi, sa dernière course de l'hiver, avant les traditionnels tests de matériel de fin de saison pour préparer la suivante. Selon elle, 'les conditions sur la piste étaient parfaites'. 'J'étais bien et si je pouvais revenir en arrière, je referais la même chose en... cherchant toutefois à ne pas tomber', a conclu 'Fede'.

Aussi le ligament

Elle a été opérée d'une double fracture du tibia-péroné (fracture plurifragmentaire avec déplacement du plateau tibial et de la tête du péroné), consolidée avec 'la pose d'une plaque et de vis', selon le médecin qui l'a opéré. Durant l'intervention, qui 'a parfaitement réussie', les chirurgiens ont constaté qu'elle avait été également victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La durée de sa convalescence n'est pas connue. Mais le docteur Andrea Panzeri, qui a supervisé l'opération, a prévenu qu'elle ne serait pas rapide et durerait plusieurs mois, à commencer 'par 45 jours de décharge', sans appui au sol.

Brignone, qui a remporté dix épreuves de Coupe du monde cet hiver, est lancée dans une nouvelle course, contre-la-montre cette fois, pour être prête pour les JO 2026 de Milan/Cortina (6-22 février), qui débuteront dans un peu plus de 300 jours. L'Italienne y visera un titre olympique, le seul manquant à son formidable palmarès.

/ATS