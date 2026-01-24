Camille Rast au pied du podium en géant en Tchéquie

Camille Rast a pris la 4e place du géant à Spindleruv Mlyn, en Tchéquie. Sara Hector l'a emporté ...
Camille Rast au pied du podium en géant en Tchéquie

Camille Rast au pied du podium en géant en Tchéquie

Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Camille Rast a pris la 4e place du géant à Spindleruv Mlyn, en Tchéquie. Sara Hector l'a emporté devant les Américaines Paula Moltzan et Mikaela Shiffrin.

Du chocolat pour Camille Rast. Mais la skieuse de Vétroz peut se rassurer en se disant qu'elle aurait pu faire un zéro pointé, comme la leader de la discipline Julia Scheib, sortie sur le second tracé.

Au même endroit que l'Autrichienne et alors qu'elle signait les meilleurs partiels, la Valaisanne s'est fait une frayeur. Ce coup de frein lui a fait perdre de la vitesse et probablement une demi-seconde. Quatrième à 0''33 de Sara Hector, elle aurait pu viser la victoire. Reste que cette quatrième place permet à Rast de grignoter des points à Scheib au classement du géant.

Le résultat d'ensemble helvétique est extrêmement encourageant avec la 6e place de Sue Piller et la 11e de Vanessa Kasper. Les deux femmes ont validé leur ticket pour les JO.

Magnifique 9e au terme du tracé initial, Sue Piller a réussi une superbe deuxième manche histoire de confirmer. La Fribourgeoise a attaqué et fait preuve d'une belle stabilité sur les skis. Celle que l'on surnomme 'Sushi' a décroché son ticket pour les JO, puisqu'il fallait une 7e place comme critère de sélection.

Très bon résultat également pour Vanessa Kasper. Avec cette 11e place, la Grisonne de 29 ans a même battu le meilleur résultat de sa carrière qui datait de...mardi dernier avec une 14e place à Plan de Corones.

Wendy Holdener a elle aussi marqué des points en terminant au 20e rang. La Schwytzoise sera certainement en confiance pour le slalom de dimanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nadine Fähndrich sur le podium à Ulrichen

Nadine Fähndrich sur le podium à Ulrichen

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 14:44

Franzoni prive Odermatt d'une première victoire sur la Streif

Franzoni prive Odermatt d'une première victoire sur la Streif

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 13:42

Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire

Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 11:37

Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel

Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 04:08

Articles les plus lus

Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé

Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 12:45

Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel

Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 04:08

Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire

Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 11:37

Franzoni prive Odermatt d'une première victoire sur la Streif

Franzoni prive Odermatt d'une première victoire sur la Streif

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 13:42

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé

Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 12:45

Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel

Marco Odermatt veut triompher sur la descente de Kitzbühel

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 04:08

Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire

Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire

Ski    Actualisé le 24.01.2026 - 11:37

Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 12:02

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 14:42

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Marco Odermatt: « C'est une Streif plutôt facile cette année »

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé

Kitzbühel: Marco Odermatt gagne le super-G comme l'an passé

Ski    Actualisé le 23.01.2026 - 12:45