Camille Rast battue d'un cheveu par la reine du slalom

Camille Rast n'est pas passée loin de faire chuter la reine Mikaela Shiffrin. La Valaisanne ...
Camille Rast battue d'un cheveu par la reine du slalom

Camille Rast battue d'un cheveu par la reine du slalom

Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Camille Rast n'est pas passée loin de faire chuter la reine Mikaela Shiffrin. La Valaisanne a pris la deuxième place du slalom nocturne de Semmering dimanche, à seulement 9 centièmes de l'Américaine.

Déjà battue pour 14 centièmes samedi lors du géant, la skieuse de Vétroz a encore dû s'avouer vaincue sur le fil dans la station autrichienne. Elle s'était pourtant idéalement placée en signant le meilleur temps d'un premier tracé très difficile - 39 skieuses sur 72 ont connu l'élimination - dessiné par son entraîneur.

Mais la championne du monde la discipline n'a rien pu faire face au récital de Mikaela Shiffrin lors de la deuxième manche. La reine du slalom, seulement quatrième en début d'après-midi, a corrigé le tir dans la nuit de l'est de l'Autriche pour signer une 106e victoire en Coupe du monde, la 69e en slalom. L'Albanaise Lara Colturi a pris la troisième place.

Constance bienvenue

Camille Rast, qui a réalisé deux excellentes manches, n'a pas beaucoup de regrets à avoir. La constance qu'elle a affichée ce week-end doit lui permettre d'envisager sereinement la suite de l'hiver après un début de saison en dents de scie.

Deux autres Suissesses se sont classées dans le top 10: Wendy Holdener a terminé 6e (+2''76) et Eliane Christen 9e (+4''25) d'une course qui a connu des écarts gigantesques en raison de la dégradation rapide de la piste. L'Uranaise n'avait encore jamais fait mieux qu'une 12e place en Coupe du monde, obtenue également à Semmering l'an dernier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco

Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 16:14

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 15:54

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 04:05

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:16

Articles les plus lus

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:16

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 04:05

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Slalom: Rast en tête de la 1re manche

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 15:54

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 11:40

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 14:16

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom

Ski    Actualisé le 28.12.2025 - 04:05

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski    Actualisé le 24.12.2025 - 03:05

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 04:05

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 11:40

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Les Suisses battus par Marco Schwarz

Ski    Actualisé le 27.12.2025 - 12:48