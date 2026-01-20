Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Camille Rast est dans le coup pour remporter le géant de Plan de Corones. Elle a pris la 2e ...
Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Camille Rast dans le coup pour la gagne à Plan de Corones

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Camille Rast est dans le coup pour remporter le géant de Plan de Corones. Elle a pris la 2e place de la première manche mardi matin derrière la Suédoise Sara Hector.

Victorieuse du dernier géant de Coupe du monde disputé à Kranjska Gora, la Valaisanne a été excellente sur le parcours piqueté par son entraîneur. Elle a terminé avec 0''15 de retard sur Hector et compte 0''24 d'avance sur sa première poursuivante, l'Autrichienne Julia Scheib.

Si elle skie aussi bien en début d'après-midi dans les Dolomites, la championne du monde de slalom n'aura aucune peine à se hisser sur le podium pour la 7e fois de l'hiver. La deuxième manche est prévue à 13h30.

La course a aussi été marquée par le retour à la compétition de Federica Brignone, moins de dix mois après sa grave blessure à la jambe gauche. L'Italienne, détentrice du gros globe de cristal, a été impressionnante et s'est classée au 7e rang provisoire, à 1''18 de Hector.

Trois autres Suissesses s'élanceront sur le second tracé: Vanessa Kasper (18e), Sue Piller (27e) et Dania Allenbach (29e). Simone Wild (32e), Wendy Holdener (37e), Stefanie Grob (40e) et Shaienne Zehdner (éliminée) n'y seront pas.

/ATS
 

Actualités suivantes

Géant de Plan de Corones: Rast pour confirmer

Géant de Plan de Corones: Rast pour confirmer

Ski    Actualisé le 20.01.2026 - 05:07

Brignone prendra bien le départ à Plan de Corones

Brignone prendra bien le départ à Plan de Corones

Ski    Actualisé le 19.01.2026 - 13:56

Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 14:10

Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn

Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 13:17

Articles les plus lus

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 11:30

Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn

Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 13:17

Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 14:10

Brignone prendra bien le départ à Plan de Corones

Brignone prendra bien le départ à Plan de Corones

Ski    Actualisé le 19.01.2026 - 13:56

Un slalom très ouvert à Wengen

Un slalom très ouvert à Wengen

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 11:30

Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn

Aicher remporte le super-G de Tarvisio devant Vonn

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 13:17

Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Slalom de Wengen: Meillard au pied du podium, McGrath s'impose

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 14:10

Premier succès pour Nicol Delago, les Suissesses loin du compte

Premier succès pour Nicol Delago, les Suissesses loin du compte

Ski    Actualisé le 17.01.2026 - 12:48

Marco Odermatt surclasse la concurrence sur le Lauberhorn

Marco Odermatt surclasse la concurrence sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 17.01.2026 - 14:20

Un slalom très ouvert à Wengen

Un slalom très ouvert à Wengen

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Loïc Meillard 2e de la première manche du slalom de Wengen

Ski    Actualisé le 18.01.2026 - 11:30