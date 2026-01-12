Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast a une nouvelle occasion de briller en Coupe du monde de slalom. La Valaisanne ...
Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Camille Rast a une nouvelle occasion de briller en Coupe du monde de slalom. La Valaisanne est l'une des favorites à la victoire lors de l'épreuve nocturne de Flachau mardi (17h45/20h45).

Victorieuse des deux dernières épreuves techniques disputées à Kranjska Gora les 3-4 janvier (géant et slalom), la Valaisanne est dans une forme olympique à quelques semaines, justement, des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). En Slovénie, elle a enfin réussi à devancer la reine des piquets serrés, l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Camille Rast sera donc logiquement l'une des favorites à la victoire dans la station autrichienne de Flachau, où elle avait décroché le 2e succès de sa carrière en Coupe du monde il y a un an. Elle y avait devancé Wendy Holdener pour un remarquable doublé suisse.

/ATS
 

