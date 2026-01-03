Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e

Camille Rast a pris l'avantage en 1re manche du slalom de Coupe du monde à Kranjska Gora. La ...
Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e

Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Camille Rast a pris l'avantage en 1re manche du slalom de Coupe du monde à Kranjska Gora. La Valaisanne a devancé l'Américaine Mikaela Shiffrin (à 0''10) et la Schwytzoise Wendy Holdener (à 0''77).

Camille Rast semble très à l'aise sur les conditions de neiges agressives de la station slovène. Après sa victoire en géant samedi, la troisième de sa carrière, la skieuse de Vétroz a pris une option sur la victoire finale en réalisant une manche complète en 50''24.

Au contact de Shiffrin tout au long du parcours, elle est parvenue à faire la différence par rapport à la leader du classement général et du classement de la discipline dans la deuxième moitié du parcours. Elle s'élancera en seconde manche (12h15) pour tenter de glaner un troisième succès en slalom après ses victoires à Killington et Flachau l'hiver dernier.

Holdener en embuscade

Derrière les deux skieuses en forme du moment, la skieuse d'Unteriberg a concédé 77 centièmes à sa compatriote, un écart important qui lui permet cependant d'accrocher la troisième marche du podium provisoire. La Valaisanne Mélanie Meillard a réalisé une belle performance sur le premier parcours (12e à 1''63), et a l'occasion d'entrer dans le top 15 pour la première fois cette saison.

Dernière Suissesse à figurer dans le top 30, Eliane Christen a commis une grosse faute sur le haut du tracé mais a assuré sa qualification en deuxième manche (19e, à 2''57).

/ATS
 

