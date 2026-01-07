Clément Noël s'impose à Madonna, Nef 10e

Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté ...
Clément Noël s'impose à Madonna, Nef 10e

Clément Noël s'impose à Madonna, Nef 10e

Photo: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta

Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté par Clément Noël. Tanguy Nef, 2e de la première manche, a terminé 10e, juste devant Loïc Meillard.

Le podium se refuse donc toujours à Tanguy Nef. Prometteur 2e de la première manche à 0''16 du Finlandais Eduard Hallberg, le Genevois de 29 ans n'a pas tenu le choc mercredi sur le second tracé. Sans commettre de grosse faute, il a reculé au 10e rang, concédant 0''59 seulement au vainqueur.

Les écarts, déjà infimes à l'issue de la première manche, sont restés très serrés. Clément Noël a cueilli son 15e succès en Coupe du monde en devançant de 0''12 Eduard Hallberg, qui confirme donc son étonnante 3e place de Levi. La 3e place est revenue à un autre Français, Paco Rassat, qui a terminé à 0''37.

Loïc Meillard, 18e de la première manche mais à seulement 0''87 de la tête, doit donc se contenter d'un 11e rang final à 0''74 du vainqueur. Le champion du monde en titre de la discipline, qui restait sur une 3e place à Alta Badia, a surtout profité des éliminations pour grimper dans la hiérarchie.

Yule et Rochat manquent le coche

Trois fois vainqueur sur cette même piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule n'a pas connu le déclic qu'il espérait mercredi soir. Le Valaisan, 21e de la première manche, est parti à la faute sur le second tracé. Sa 11e place de Gurgl à la mi-novembre demeure son seul top 20 de l'hiver.

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale - avec le 30e temps, Marc Rochet a également connu l'élimination pour son 100e départ en Coupe du monde. Le Vaudois de 33 ans n'a pas encore marqué le moindre point cet hiver.

Autre Helvète en difficulté cette saison, Ramon Zenhäusern n'avait quant à lui pas rallié l'arrivée de la première manche. Tous les quatre ont encore l'occasion de décrocher un ticket olympique, quatre autres slaloms étant prévus jusqu'à la fin janvier (Adelboden, Wengen, Kitzbühel et Schladming).

/ATS
 

Actualités suivantes

1re manche: Tanguy Nef 2e, Hallberg en tête

1re manche: Tanguy Nef 2e, Hallberg en tête

Ski    Actualisé le 07.01.2026 - 19:42

Cdm: Meillard en quête d'un succès en slalom à Madonna di Campiglio

Cdm: Meillard en quête d'un succès en slalom à Madonna di Campiglio

Ski    Actualisé le 07.01.2026 - 05:06

Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré

Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré

Ski    Actualisé le 06.01.2026 - 18:46

Corrine Suter de retour à Zauchensee

Corrine Suter de retour à Zauchensee

Ski    Actualisé le 06.01.2026 - 14:30

Articles les plus lus

Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent

Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent

Ski    Actualisé le 04.01.2026 - 16:30

Corrine Suter de retour à Zauchensee

Corrine Suter de retour à Zauchensee

Ski    Actualisé le 06.01.2026 - 14:30

Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré

Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré

Ski    Actualisé le 06.01.2026 - 18:46

Cdm: Meillard en quête d'un succès en slalom à Madonna di Campiglio

Cdm: Meillard en quête d'un succès en slalom à Madonna di Campiglio

Ski    Actualisé le 07.01.2026 - 05:06

Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc

Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc

Ski    Actualisé le 04.01.2026 - 15:40

Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent

Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent

Ski    Actualisé le 04.01.2026 - 16:30

Corrine Suter de retour à Zauchensee

Corrine Suter de retour à Zauchensee

Ski    Actualisé le 06.01.2026 - 14:30

Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré

Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré

Ski    Actualisé le 06.01.2026 - 18:46

Nadine Fähndrich termine deuxième du sprint à Val di Fiemme

Nadine Fähndrich termine deuxième du sprint à Val di Fiemme

Ski    Actualisé le 03.01.2026 - 18:30

Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e

Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e

Ski    Actualisé le 04.01.2026 - 10:56

Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc

Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc

Ski    Actualisé le 04.01.2026 - 15:40

Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent

Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent

Ski    Actualisé le 04.01.2026 - 16:30