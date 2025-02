Cochran-Siegle encore à la fête, Rogentin confirme

Le 2e entraînement en vue de la descente des Mondiaux a encore souri à Ryan Cochran-Siegle. Franjo von Allmen s'est classé 2e, alors que Stefan Rogentin (5e) a gagné sa place pour dimanche.

Très à l'aise sur le haut, au point avec ses lignes, Franjo von Allmen aurait certainement pu aller chercher la première place s'il n'avait pas ralenti dans le schuss final. Le skieur du Simmental a impressionné par la douceur de son ski, sans donner le sentiment de forcer, pour finir à 0''43 de l'Américain.

A la 5e place (à 0''80), Stefan Rogentin a lui prouvé qu'il était à l'aise sur cette piste et cette topographie. Le Grison a confirmé sa 4e place de la veille et composté son billet pour la descente de dimanche en tant que cinquième Helvète, puisque Marco Kohler n'a pas terminé et que Lars Rösti est au-delà de la 18e place.

Comme von Allmen, Marco Odermatt (8e à 0''92) a été très efficace sur le haut et un peu moins sur le bas. Mais le champion du monde fera partie des favoris dimanche à Saalbach. 13e à 1''22, Alexis Monney a fait comme ses camarades en étant solide sur le haut et plus prudent sur le bas. 21e à 1''63, Justin Murisier s'est nettement amélioré par rapport à la veille tout en faisant un petit chasse-neige avant la ligne.

