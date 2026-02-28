Corinne Suter confirme son retour en forme

Après son succès en descente vendredi, Corinne Suter a signé une nouvelle performance de choix en prenant la 3e place du premier super-G de Soldeu.

La Schwytzoise n'a été devancée que par Emma Aicher et Alice Robinson.

Partie avec le dossard numéro 1 - ce qui peut toujours s'avérer piégeux en super-G - Corinne Suter a confirmé qu'elle avait retrouvé ses sensations après une longue période de déboires. Elle a réalisé une course très propre sur un tracé relativement facile qui a mis en valeur ses qualités de glisse retrouvées.

Très rapide sur le haut, la championne olympique de descente 2022 n'a ensuite pas fait le poids dans un troisième secteur plus technique. Celui-ci a parfaitement convenu à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui a été la première à déloger la Suissesse pour 0''10.

C'était avant le passage d'Emma Aicher, vice-championne olympique de descente à Milan-Cortina, qui s'est offert un récital dans la principauté d'Andorre pour devancer Alice Robinson de 0''88. Largement plus rapide sur le haut, l'Allemande a limité la casse dans les virages plus serrés pour décrocher un troisième succès en Coupe du monde cette saison.

Malorie Blanc et Cie distancées

Cinquième du classement de la discipline avant cette épreuve, Malorie Blanc a vécu une course compliquée, terminant 11e. Peu à l'aise sur la partie de glisse, la skieuse d'Ayent a mieux terminé en faisant parler ses qualités techniques. Insuffisant toutefois pour accrocher un top 10.

Les autres Suissesses sont passées à côté de leur course. Joana Hählen et Jasmina Suter ont été éliminées.

/ATS