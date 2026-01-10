Corinne Suter se remettra-t-elle dans le rythme?

Les deux courses de vitesse ce week-end à Zauchensee devraient voir le retour de Corinne Suter. Si la championne olympique de descente est au départ, ce sera avant tout retrouver le rythme.

La Schwytzoise, blessée à St-Moritz début décembre, souffrait d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit. Elle est aujourd'hui sur pied et a pris part au premier, et seul, entraînement de la descente dans la station autrichienne, finissant 36e à 2''29 de Kira Weidle-Winkelmann.

Mais pour Suter, il s'agissait d'abord de reprendre ses marques sur une piste où elle a connu son premier succès en Coupe du monde en 2020 à l'occasion de la descente. Elle avait aussi pris la 2e place du Super-G en 2022.

Dans le camp suisse, on est plutôt positif quant à la participation de la Schwytzoise lors de la descente. Tout dépendra des conditions et de son sentiment à l'issue de la reconnaissance samedi matin.

/ATS