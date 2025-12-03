Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Décidément le sort s'acharne sur les spécialistes helvétiques de la vitesse. Après Lara Gut-Behrami ...
Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Photo: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Décidément le sort s'acharne sur les spécialistes helvétiques de la vitesse. Après Lara Gut-Behrami, c'est Corinne Suter qui s'est blessée lors d'un entraînement à St-Moritz.

Selon un communiqué de Swiss-Ski, la Schwytzoise de 31 ans s'est blessée mercredi. Elle souffre d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit.

La championne olympique en titre de descente a eu de la chance dans son malheur puisque aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Mais la Schwytzoise va devoir attendre un mois avant de pouvoir remonter sur les skis. Elle devrait donc être en mesure de défendre son titre à Cortina en février.

/ATS
 

Actualités suivantes

Alexis Monney, calme mais ambitieux

Alexis Monney, calme mais ambitieux

Ski    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 21:59

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 19:27

Un slalom dames au menu dimanche

Un slalom dames au menu dimanche

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 22:31

Un slalom dames au menu dimanche

Un slalom dames au menu dimanche

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 04:03

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 19:27

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 21:59

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 20:03

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 22:31

Un slalom dames au menu dimanche

Un slalom dames au menu dimanche

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 04:03

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 19:27

Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga manquera toute la saison

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 08:01

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Fähndrich 5e du sprint classique de Ruka

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 13:11

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Rast dans le top 10, Robinson mène à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 20:03

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Rast 5e en géant, Robinson victorieuse

Ski    Actualisé le 29.11.2025 - 22:31