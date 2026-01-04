Corrine Suter de retour à Zauchensee

Corinne Suter a été sélectionnée pour les épreuves de vitesse de Coupe du monde de Zauchensee les 10-11 janvier, a annoncé Swiss-Ski mardi. Blessée début décembre, elle a dû prendre un mois de pause.

Une décision concernant sa participation 'sera prise avant la première course', a indiqué la fédération dans un communiqué. La Schwytzoise s'était blessée à l'entraînement à Saint-Moritz le 3 décembre dernier. Depuis, la skieuse de 31 ans a été absente en raison d'une déchirure de fibres musculaires dans la jambe gauche, d'une contusion de l'articulation du genou gauche et d'une fracture dans la région de l'arrière-pied droit.

Si son retour se concrétise, la championne olympique en titre de descente aura l'occasion de défendre son titre lors des Jeux olympiques à Cortina le mois prochain. A Zauchensee, les skieuses disputeront une descente samedi et un super-G dimanche.

/ATS