Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Le géant de Sölden marque l'ouverture de la saison de Coupe du monde pour les dames samedi ...
Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le géant de Sölden marque l'ouverture de la saison de Coupe du monde pour les dames samedi. La Tessinoise Lara Gut-Behrami, triple vainqueure sur le glacier de Rettenbach, fait partie des favorites.

Première des 36 épreuves Coupe du monde, le géant de Sölden (1re manche à 10h, 2e manche à 13h) donne le coup d'envoi de la saison qui aura pour point d'orgue les courses olympiques à Cortina en février. Gut-Berhami, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière au printemps 2026, pourrait y célébrer un 4e succès record en l'absence de l'Italienne Federica Brignone, vainqueure en Autriche l'an dernier, blessée.

La Tessinoise avait remporté le dernier géant de la saison fin mars à Sun Valley. Elle devra cependant se méfier de l'Américaine Mikaela Shiffrin, 101 victoire en Coupe du monde dont 22 en géant. Vainqueures l'an dernier dans la discipline, la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la Suédoise Sarah Hector seront elles aussi de la partie.

Outre Lara Gut-Behrami, la Suisse sera représentée par sept autres athlètes, dont la Valaisanne Camille Rast et la Schwytzoise Wendy Holdener. La championne de Suisse en titre de géant Vanessa Kasper et sa dauphine Sue Piller seront également au départ.

/ATS
 

Actualités suivantes

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 23.10.2025 - 11:17

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Articles les plus lus

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre

Ski    Actualisé le 01.10.2025 - 19:03

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Après son accident, Federica Brigone encore dans l'incertitude

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 10:25

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27