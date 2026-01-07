Coupe du monde: Hirscher repousse son retour

Marcel Hirscher (36 ans) ne skiera pas cet hiver en Coupe du monde. L'Autrichien à licence ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marcel Hirscher (36 ans) ne skiera pas cet hiver en Coupe du monde. L'Autrichien à licence néerlandaise a repoussé son come-back à une date indéterminée.

'Cela ne sent pas bon. La vitesse à laquelle je skie n'est pas digne de la Coupe du monde', a publié l'octuple vainqueur du Gros Globe sur Instagram. 'Je vais continuer de m'entraîner et peut-être que j'y arriverai la saison prochaine', a-t-il poursuivi.

Hirscher avait auparavant annoncé vouloir reprendre la compétition en ce mois de janvier.

/ATS
 

