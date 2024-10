Coupe du monde: Lara Gut-Behrami n'est pas au top

Lara Gut-Behrami ne sera pas en pleine possession de ses moyens samedi en ouverture de la Coupe du monde à Sölden. Elle a dû cesser l'entraînement durant trois semaines en raison d'une grippe tenace.

'J'aimerais pouvoir dire que je suis en pleine forme. Mais le dernier mois a été difficile. J'ai été malade avec de fortes douleurs', a indiqué la Tessinoise âgée de 33 ans. Elle s'exprimait à deux jours du géant d'ouverture sur le glacier autrichien.

La lauréate de la dernière Coupe du monde est tombée malade à fin septembre et n'a pas pu s'entraîner durant trois semaines. 'J'ai perdu des muscles et de l'énergie. La confiance a aussi souffert', a-t-elle expliqué.

Certains jours, elle se sent bien, mais il y en a aussi d'autres plus difficiles, a dit la Suissesse. Sa présence à Sölden n'a par contre jamais été remise en question. 'Il me faudra peut-être quelques courses pour retrouver de bonnes sensations. Pour le moment, je suis à 90%.'

/ATS