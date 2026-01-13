Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Trois semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la crème des sports freestyle se retrouve pour le Laax Open. Iouri Podladtchikov est forfait, sa participation aux JO est incertaine.

Même pendant l'hiver olympique, le Laax Open reste un rendez-vous incontournable du freestyle en Coupe du monde. Les qualifications et les demi-finales sont au programme jeudi et vendredi, tandis que les finales auront lieu samedi (à partir de 13h30 pour le ski slopestyle et dès 19h00 pour le snowboard halfpipe) et dimanche (snowboard slopestyle).

Parmi les participants suisses, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno et Andri Ragettli, notamment, font partie des prétendants à une place dans le haut du classement en ski slopestyle. Pour d'autres athlètes, c'est la dernière occasion de remplir les critères de sélection avant le rendez-vous olympique.

Chez les snowboardeurs, le Thurgovien de 19 ans Jonas Haslers'est encore rapproché des meilleurs mondiaux cette saison. Jan Scherrer, troisième aux Jeux olympiques de 2022 en halfpipe, retrouve peu à peu son meilleur niveau après une longue pause pour blessure. Isabelle Lötscher est montée pour la première fois sur le podium de la Coupe du monde en halfpipe à Calgary en début d'année, tandis qu'Ariane Burri s'est illustrée à Pékin en décrochant la 4e place en Big Air.

Podladtchikov encore absent

Le champion olympique de 2014, âgé de 37 ans, qui a fait son retour l'hiver dernier, ne pourra pas participer cette année. Il souffre toujours des séquelles d'une chute à l'entraînement en novembre, raison pour laquelle il n'a encore disputé aucune compétition cette saison. Sa quatrième participation aux Jeux olympiques après 2006, 2010 et 2014 est remise en question.

/ATS