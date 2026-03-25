Coupe du monde: Loïc Meillard impérial en 1re manche à Hafjell

Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du ...
Coupe du monde: Loïc Meillard impérial en 1re manche à Hafjell

Coupe du monde: Loïc Meillard impérial en 1re manche à Hafjell

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique suisse a largement signé le meilleur chrono.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise a devancé Henrik Kristoffersen de 0''67 et Timon Haugan de 0''79. Les deux Norvégiens ont été les seuls à rester dans la même seconde que Meillard, qui a été le plus rapide dans tous les secteurs.

Dans la lutte pour le globe de la spécialité, l'actuel leader norvégien Atle Lie McGrath occupe le 6e rang à 1''65. Ses deux principaux rivaux sont juste devant: Clément Noël est 4e à 1''03 et Lucas Pinheiro Braathen 5e à 1''15. McGrath reste ainsi en position de force puisqu'il compte 41 points d'avance sur le Brésilien et 77 sur le Français.

Le Genevois Tanguy Nef a concédé 2''09 au leader, ce qui lui vaut le 9e rang provisoire. Le Valaisan Daniel Yule (19e) a quant à lui perdu 3''70 sur une piste qui s'est rapidement dégradée. Dernier à s'élancer, le Haut-Valaisan et champion du monde junior Giuliano Fux a été éliminé après avoir enfourché.

/ATS
 

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