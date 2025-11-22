Coupe du monde: Mikaela Shiffrin déjà intouchable en slalom ?

Qui parviendra à stopper Mikaela Shiffrin cette saison en slalom ? L'Américaine aux 102 victoires en Coupe du monde est la favorite naturelle de l'épreuve de Gurgl dimanche.

Les Suissesses devront sortir le grand jeu pour espérer faire douter la skieuse du Colorado, qui a écrasé la concurrence le week-end dernier lors du premier slalom de la saison à Levi. Elle a devancé l'Albanaise Lara Colturi, deuxième, de plus d'une seconde et demie.

Meilleure Suissesse en Finlande avec son 8e rang - le seul top 10 du week-end dans le camp helvétique -, la Schwytzoise Wendy Holdener espère enchaîner. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de la discipline à Saalbach en février, voudra faire mieux que sa 15e place à Levi, où elle a semblé toujours affaiblie par des douleurs à la hanche.

La première manche devrait débuter à 10h30, et les 30 meilleures s'élanceront à nouveau en début d'après-midi (13h30).

