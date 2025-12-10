Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Elle a été évacuée par hélicoptère.

Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.

/ATS
 

