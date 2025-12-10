Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement
Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes ...
RJB
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Actualités suivantes
Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie
Ski • Actualisé le 10.12.2025 - 20:18
Articles les plus lus
Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib
Ski • Actualisé le 07.12.2025 - 20:07
Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib
Ski • Actualisé le 07.12.2025 - 20:07
Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib
Ski • Actualisé le 07.12.2025 - 20:07