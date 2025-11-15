Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Décevant 14e du géant d'ouverture à Sölden, Loïc Meillard espère lancer véritablement sa saison ...
Photo: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Décevant 14e du géant d'ouverture à Sölden, Loïc Meillard espère lancer véritablement sa saison dimanche. Le skieur d'Hérémence sera l'un des hommes à battre dans le slalom de Levi.

Deuxième du général en 2023/23 et 3e en 2024/25, Loïc Meillard pourrait être le grand rival de Marco Odermatt dans la lutte pour le gros Globe de cristal. Mais s'il veut titiller le Nidwaldien, il devra se montrer particulièrement performant en slalom, une spécialité dont il est le champion du monde en titre.

Vainqueur l'hiver dernier à Hafjell, Loïc Meillard avait décroché quatre autres podiums pour prendre la 2e place de la Coupe du monde de la discipline derrière Henrik Kristoffersen. Il avait lancé sa saison de slalom en terminant 3e à Levi, cueillant ainsi son premier podium sur la neige finlandaise.

Les autres slalomeurs suisses affichent également de grosses ambitions. Si le Genevois Tanguy Nef doit confirmer son excellente saison 2024/25, qu'il a conclue avec un 8e rang final en Coupe du monde de slalom, l'heure est à la revanche pour Daniel Yule, Ramon Zenhäusern et Marc Rochat. Tous restent sur un exercice 2024/25 compliqué.

/ATS
 

