Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Marco Odermatt n'a pas tremblé lors de la descente de Beaver Creek. Le Nidwaldien est allé chercher dans le Colorado la 48e victoire de sa carrière, la 5e dans la discipline-reine.

Six ans après son premier succès en Coupe du monde, en Super-G, sur la piste Birds of Prey, Marco Odermatt est allé chercher sa 48e couronne, sa troisième victoire cette saison en quatre courses. En descente cette fois-ci, après avoir fini 2e en 2022 derrière Kilde et l'an dernier derrière son pote Justin Murisier.

Rien de tout cela cette fois-ci, 'Super Marco' a été le meilleur malgré une arrivée un peu tronquée et environ une dizaine de secondes de moins que le parcours traditionnel.

Dans le deuxième secteur, le meilleur skieur du monde s'est montré irrésistible en allant près de 0''40 plus vite que les autres. De quoi faire dire à un entraîneur posté dans un arbre, qu'en huit ans, il n'avait jamais vu quelqu'un effacer aussi bien ce passage. Au final, le Mozart d'Hergiswil est le seul à être descendu sous les 1'30. L'Américain Ryan Cochran-Siegle pointe à 0''30 et le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted à 0''69.

En retard dans le deuxième secteur, Franjo von Allmen a tout de même fini 4e à 0''85. Stefan Rogentin est 8e et Alexis Monney 9e.

Déception pour Justin Murisier, vainqueur l'an dernier et seulement 20e. Juste devant le Bagnard on retrouve le rescapé du cancer Niels Hintermann et au 23e rang, Marco Kohler. Course ratée pour Lars Rösti, 30e provisoire et dernier à 3''20.

