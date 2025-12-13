Descente de St-Moritz: Aicher bat Vonn, les Suissesses loin

Emma Aicher a été la plus forte lors de la 2e descente de St-Moritz samedi. L'Allemande de ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Emma Aicher a été la plus forte lors de la 2e descente de St-Moritz samedi. L'Allemande de 22 ans a devancé les reines que sont Lindsey Vonn et Sofia Goggia.

Lindsey Vonn n'est pas passée loin d'un 84e succès en Coupe du monde, un jour après sa 83e victoire. Lorsque l'Américaine de 41 ans a coupé la ligne, elle a eu le bonheur de voir du vert puisqu'elle passait alors devant Sofia Goggia pour cinq centièmes.

La joie de la Speed Queen fut pourtant de courte durée. Pas le temps de s'asseoir sur le 'hot seat', la faute à Emma Aicher arrivée comme une fusée pour lui chiper la tête pour 0''24. La polyvalente, 5e la veille, a probablement forgé son succès dans les secteurs 3 et 4. Elle a notamment su garder assez de vitesse sur la fin, là où Vonn avait éteint la concurrence vendredi.

Aicher fête sa 3e victoire en Coupe du monde, la deuxième en descente après Kvitfjell en mars. La jeune de 22 ans a donc damé le pion aux anciennes que sont Vonn, 41 ans, et Goggia, 33 ans.

Sans surprise, c'est à nouveau la soupe à la grimace dans le camp helvétique. La meilleure Suissesse se nomme cette fois Jasmine Flury, 11e provisoire à 1''13.

Malorie Blanc a commis une erreur sur le bas, ce qui l'a fait reculer au 19e rang. Priska Ming-Nufer (21e), Delia Durrer (23e), Janine Schmitt (27e) et Jasmina Suter (30e) n'ont jamais trouvé le bon rythme.

/ATS
 

