Deschwanden 25e, victoire du Polonais Kubacki à Engelberg

Gregor Deschwanden est le seul sauteur suisse à s'être classé dans les points lors du deuxième concours Coupe du monde à Engelberg. Son 25e rang est le meilleur résultat suisse de la saison.

Deschwanden a longtemps tremblé pour pouvoir prendre part à la deuxième manche des trente meilleurs. Le Lucernois s'est assuré la 28e place avec 124,5 points. Avec un deuxième saut à 119,5 m, il a amélioré son classement de trois rangs.

Les deux autres Suisses en lice, Dominik Peter (42e/107,5 m) et Killian Peier (45e/109 m) ont nettement raté la qualification pour la finale.

Les meilleurs sauteurs du monde ont évolué dans une autre dimension. Le Polonais Dawid Kubacki, leader de la Coupe du monde, a fêté son quatrième succès de la saison avec des sauts de 141,5 et 135,5 m. Derrière lui, on retrouve l'Autrichien Manuel Fetter (37 ans) et le Slovène Anze Lanisek, vainqueur samedi.

/ATS