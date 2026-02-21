Exploit de Nadja Kälin, en bronze sur 50 km

Nadja Kälin a cueilli une improbable médaille de bronze dimanche dans le 50 km en style classique.

La fondeuse grisonne de 24 ans, qui offre à la délégation suisse son 22e podium dans ces JO 2026, a livré la course parfaite. L'or est revenu à la Suédoise Ebba Andersson.

Auteure de Jeux déjà remarquables avec sa médaille d'argent en sprint par équipe (en compagnie de Nadine Fähndrich) et son 4e rang en ouverture dans le skiathlon, Nadja Kälin a démontré toute sa classe et toute son intelligence dimanche matin. Prudente, elle ne pointait qu'au 9e rang après 8,5 km.

Septième à mi-course à moins de 20 secondes du top 3, la Grisonne a cependant très rapidement montré qu'il faudrait compter avec elle dans ce 50 km, une distance inédite aux JO. Elle est restée discrète au sein du groupe de quatre - puis de cinq - concurrentes qui a lutté pour la troisième marche du podium dans les 20 derniers km.

Et Nadja Kälin a skié en patronne dans le final. Elle a tenté de lâcher ses adversaires en imposant son rythme dès l'entame des dernières bosses du parcours et a forcé la décision en attaquant dans l'ultime montée, là même où Nadine Fähndrich l'avait fait dans le sprint par équipe.

La Grisonne n'a rien lâché, relançant parfaitement l'allure à l'heure d'entamer la descente vers le stade. Et elle a conservé sur la ligne 2''4 d'avance sur la Norvégienne Kristin Fosnaes (4e) et 4''9 sur la future retraitée américaine Jessie Diggins (5e) pour signer un improbable exploit.

Loin devant, le titre est revenu à Ebba Andersson. La Suédoise a triomphé avec une marge de 2'15''3 sur sa dauphine norvégienne Heidi Weng, qu'elle a lâchée quand elle a voulu après avoir fait cause commune, Nadja Kälin terminant à 6'41''5.

/ATS