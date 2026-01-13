Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

A 28 ans, Fabian Bösch dit stop. Le freestyleur obwaldien, double champion du monde, prendra sa retraite sportive à la fin de la saison, a annoncé Swiss-Ski mardi dans un communiqué.

Le skieur d'Engelberg était entré sur le devant de la scène en 2015 en décrochant l'or mondial en slopestyle à Kreichsberg (Autriche), à l'âge de 17 ans. Il avait récidivé quatre ans plus tard à Park City (Etats-Unis), mais en Big Air cette fois.

Médaillé d'or du Big Air aux X-Games 2016 à Aspen, Fabian Bösch n'a cependant jamais remporté d'épreuve de Coupe du monde. Il n'a pas non plus eu l'occasion de briller aux Jeux olympiques.

L'Obwaldien aura l'occasion de conclure sa carrière sur une belle note s'il parvient à se qualifier pour les Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). Il doit pour cela briller lors du slopestyle du Laax Open prévu samedi dans la station grisonne.

/ATS