Fin de saison pour Liensberger

Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina ...
Photo: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina. L'Autrichienne de 28 ans s'est gravement blessée au genou droit lors d'une chute vendredi.

Alors qu'elle s'entraînait en géant en vue des courses du week-end à Kranjska Gora, Liensberger a chuté et subi une fracture du plateau tibial, une déchirure du ménisque et du ligament interne.

L'opération a lieu ce vendredi pour la championne du monde de slalom 2021 qui a obtenu son meilleur résultat cette saison en slalom dimanche à Semmering en prenant la 4e place.

/ATS
 

