Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi à Beaver Creek. L'espoir slovène de 23 ans s'est notamment ...
Photo: KEYSTONE/AP/John Locher

La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi à Beaver Creek.

L'espoir slovène de 23 ans s'est notamment déchiré le ligament croisé antérieur droit lors de sa lourde chute dans la descente de Coupe du monde remportée par Marco Odermatt.

Comme l'ont annoncé plusieurs médias en se référant aux équipes médicales de l'hôpital de Vail, le champion du monde junior 2023 de descente n'est certes pas touché à la tête et au cou. Mais le diagnostic est tout de même lourd: une déchirure du ligament croisé antérieur et une blessure au ménisque du genou droit.

Porteur du dossard 58, Rok Aznoh a perdu le contrôle dans un virage à gauche et a percuté les filets de sécurité à une vitesse estimée à 110 km/h. Son casque a même été arraché.

/ATS
 

