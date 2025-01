Flachau: les Suissesses veulent poursuivre sur leur lancée

Respectivement 2e et 3e de la Coupe du monde de slalom, Camille Rast et Wendy Holdener espèrent jouer encore les premiers rôles mardi soir à Flachau. La favorite sera néanmoins Zrinka Ljutic.

La Croate de 20 ans a en effet décroché coup sur coup ses deux premiers succès sur le Cirque blanc en s'adjugeant les deux derniers slaloms disputés, à Semmering et à Kranjska Gora. Elle a ainsi pris les commandes du classement de la discipline, au détriment de Camille Rast.

En l'absence de Mikaela Shiffrin et de Petra Vlhova, Camille Rast est pour l'heure l'autre grande dame de l'hiver dans la spécialité. La Valaisanne a terminé à cinq reprises dans le top 5 en slalom, décrochant à Killington sa première victoire à ce niveau. Et elle reste sur un 6e rang à Flachau un an plus tôt.

Rast n'accuse que quatre longueurs de retard sur Ljutic après cinq des dix slaloms programmés, alors que Wendy Holdener pointe à 44 points de la Croate. Holdener, deux fois 3e à Flachau - en 2017 et en 2021 - monte en puissance cet hiver. La Schwytzoise a terminé 2e tant à Killington qu'à Kranjska Gora.

Huitième de la Coupe du monde de slalom, Mélanie Meillard n'a quant à elle jamais fait mieux que 12e à Flachau (l'an dernier). Mais la skieuse d'Hérémence, cinq fois dans le top 10 cet hiver, est mûre pour décrocher enfin un premier podium dans sa discipline de prédilection. Elle s'était classée 5e à Kranjska Gora.

