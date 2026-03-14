Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Camille Rast a réussi le meilleur temps de la première manche du géant d'Are samedi matin. ...
Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Camille Rast a réussi le meilleur temps de la première manche du géant d'Are samedi matin. La Valaisanne devance de 0''11 l'Autrichienne Julia Scheib. La deuxième manche est prévue à 13h.

La skieuse de Vétroz a donc signé un retour tonitruant, 24 jours après avoir cueilli à Cortina la médaille d'argent du slalom olympique, malgré un petit travers après le premier intermédiaire. Elle vise un deuxième succès en Coupe du monde de géant après celui fêté à Kranjska Gora en janvier dernier.

La lutte s'annonce belle en deuxième manche. Leader du classement de la discipline avec une marge de 89 unités sur sa dauphine Camille Rast, Julia Scheib peut s'assurer le petit globe en cas de succès dans cet avant-dernier géant de la saison. Respectivement 3e et 4e, Paula Moltzan et Alice Robinson pointent à 0''56 et 0''60.

Aucune autre skieuse n'a perdu moins d'une seconde. Mais le meilleur chrono aurait pu (dû) être l'oeuvre de Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui comptait une demi-seconde d'avance sur Camille Rast au dernier intermédiaire, a commis une grosse faute sur le dernier mouvement de terrain. Elle a concédé au final 2''29.

Mikaela Shiffrin (12e provisoire) a toutefois fait mieux que les autres Suissesses en lice. Vanessa Kasper a perdu 2''79 pour se retrouver 18e après le passage de 30 concurrentes, la Fribourgeoise Sue Piller lâchant pour sa part 3''40 (22e). Wendy Holdener pointe quant à elle au 23e rang à 3''52.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le super-G prévu samedi a été annulé

Le super-G prévu samedi a été annulé

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 10:24

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 04:03

Niels Hintermann dit stop: « Je ne veux plus risquer ma vie »

Niels Hintermann dit stop: « Je ne veux plus risquer ma vie »

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 13:15

Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général

Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 12:24

Articles les plus lus

Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente

Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 04:04

Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général

Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 12:24

Niels Hintermann dit stop: « Je ne veux plus risquer ma vie »

Niels Hintermann dit stop: « Je ne veux plus risquer ma vie »

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 13:15

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 04:03

Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné

Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné

Ski    Actualisé le 10.03.2026 - 15:21

Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente

Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 04:04

Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général

Coupe du monde: 3e à Courchevel, Odermatt s'assure le général

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 12:24

Niels Hintermann dit stop: « Je ne veux plus risquer ma vie »

Niels Hintermann dit stop: « Je ne veux plus risquer ma vie »

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 13:15

Doublé pour Robin Cuche, titré en super-G

Doublé pour Robin Cuche, titré en super-G

Ski    Actualisé le 09.03.2026 - 13:21

Robin Cuche: « Je n'ai jamais été aussi détendu au départ »

Robin Cuche: « Je n'ai jamais été aussi détendu au départ »

Ski    Actualisé le 10.03.2026 - 05:03

Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné

Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné

Ski    Actualisé le 10.03.2026 - 15:21

Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente

Coupe du monde: Odermatt pour s'assurer le globe de la descente

Ski    Actualisé le 13.03.2026 - 04:04