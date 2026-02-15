Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Federica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast occupe la 12e place à 1''14.

Jusqu'au passage de l'Italienne, le tracé imaginé par l'entraîneur néo-zélandais Nils Coberger a donné lieu à une concentration de chronos rarement vue en Coupe du monde avec onze filles séparées par seulement 45 centièmes! Thea Louise Stjernesund, Lara Colturi et la championne olympique en titre Sara Hector se partageaient le 'hot seat'. Puis la championne olympique du Super-G a déboulé pour un impressionnant 'strike' avec 0''74 d'avance sur le trio.

Lena Dürr est ensuite venue à 0''34 pour mettre un peu de suspense avant la deuxième manche à 13h30. Et derrière, c'est Sofia Goggia, pourtant loin d'être une habituée des podiums en géant, qui a pris la 3e place à 0''46, à sa plus grande surprise.

Extrêmement bien partie avec le meilleur temps sur le haut, Camille Rast a commis une petite erreur qui lui a enlevé la vitesse nécessaire sur le bas du parcours. Avec une deuxième manche de feu, le bronze peut être envisageable, mais cela s'annonce très difficile.

Comme Wendy Holdener a préféré renoncer, il n'y avait que deux autres Suissesses au départ: Vanessa Kasper, 23e à 2'11, et la Fribourgeoise Sue Piller, 28e à 2''33.

