Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Marco Odermatt a remporté le géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien est allé chercher dans le ...
Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Photo: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty

Marco Odermatt a remporté le géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien est allé chercher dans le Colorado la 49e victoire de sa carrière, la 28e dans sa discipline de prédilection.

Et de 49! Mais alors qu'il possédait 1''31 avant de s'élancer pour son deuxième effort, Odermatt a transpiré pour aller s'imposer pour la première fois en géant sur la Birds of Prey. Mais comme d'habitude, le boss a conservé assez d'essence sur le bas pour l'emporter.

Le skieur d'Hergiswil a devancé de 0''23 l'Italien Alex Vinatzer, qui a signé son premier podium en géant, et de 0''34 le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Les quatre autres Suisses sont un peu plus loin. Mitigé, voilà comment on peut désigner le début de saison de Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence semble manquer d'un petit quelque chose pour aller plus vite et avoir la même facilité qu'en fin de saison passée. Il boucle cette course à la 9e place.

Luca Aerni aurait pu signer un meilleur résultat que sa 13e place, sans une erreur lors de son second passage. Le Valaisan a malheureusement perdu trop de temps sur le bas.

Vainqueur l'an dernier, Thomas Tumler n'a pas réédité son exploit. Solide 5e en première manche, le Grison a reculé pour échouer au 14e rang. A noter la très grande densité dans ce géant où le 28e n'est qu'à 1''98 d'Odermatt. Les douze premiers sont dans la même seconde.

Bon résultat pour Lenz Hächler qui est parvenu à marquer ses premiers points en Coupe du monde en finissant 19e.

/ATS
 

Actualités suivantes

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 20:07

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 19:33

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 17:27

Marco Odermatt pour une revanche

Marco Odermatt pour une revanche

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 05:04

Articles les plus lus

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 21:11

Marco Odermatt pour une revanche

Marco Odermatt pour une revanche

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 05:04

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 17:27

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 19:33

Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 18:33

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 21:11

Marco Odermatt pour une revanche

Marco Odermatt pour une revanche

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 05:04

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 17:27

Super-G de Beaver Creek: Suisses en retrait, Kriechmayr gagne

Super-G de Beaver Creek: Suisses en retrait, Kriechmayr gagne

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 21:51

Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 04:33

Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 18:33

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 21:11