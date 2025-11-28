Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Thomas Tumler est 3e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. Marco Odermatt ...
Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Géant de Copper Mountain: Tumler lutte pour le podium, Odermatt out

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Thomas Tumler est 3e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. Marco Odermatt a lui connu l'élimination.

Thomas Tumler apprécie la neige américaine. Il compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen. Le skieur grison est en lice pour décrocher un cinquième podium dans sa discipline de prédilection. Le vice-champion du monde accuse 0''48 de retard sur Stefan Brennsteiner. Entre les deux hommes, on retrouve le Slovène Zan Kranjec.

Bon sur le haut, mais moins en contrôle sur le bas, Loïc Meillard est 7e à 0''97. Et Marco Odermatt? Eh bien il n'y aura pas de 3 sur 3 pour le Nidwaldien après ses succès à Sölden et hier en Super-G. Le meilleur skieur du monde a chuté sur un intérieur en se montrant très agressif et alors qu'il comptait 0''37 d'avance sur la concurrence.

Après 30 concurrents, un 3e Suisse est pour l'heure qualifié. Il s'agit de Luca Aerni, 21e à 2''17.

/ATS
 

