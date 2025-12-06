Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Mont-Tremblant ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Mont-Tremblant, samedi au Canada. La Valaisanne Camille Rast est sixième, à 1''14 de la Néo-Zélandaise.

La championne du monde de slalom devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours dans la station québécoise, elle pointe à 0''65 de l'Américaine Mikaela Shiffrin, troisième provisoire derrière Robinson et la Croate Zrinka Ljutic (+0''33).

Alice Robinson, 24 ans, est en pole position pour signer une deuxième victoire consécutive en géant après sa victoire à Copper Mountain le 29 novembre. La spécialiste compte cinq victoires dans la discipline.

Une première pour Piller

Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire n'est pas fantastique pour l'équipe de Suisse. Wendy Holdener pointe à la 16e place, à 1''96 de Robinson, devant la Fribourgeoise Sue Piller (25e, +2''44), qui participera à la première fois de sa carrière à une deuxième manche, et Simone Wild (29e, +2''66).

A noter que huit concurrentes sur 50, dont la Suédoise Sara Hector et l'Autrichienne Julia Scheib ont été éliminées lors de cette manche initiale disputée dans des conditions difficiles. Le second tracé est prévu à 20h00 (heure suisse).

/ATS
 

