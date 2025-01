Géant de Plan de Corones: Un duel Hector-Brignone?

Plan de Corones accueille mardi le cinquième des neuf géants dames prévus cet hiver en Coupe du monde. Les Italiennes, brillantes en vitesse à Cortina, seront encore à suivre de près sur leur neige.

A commencer par Federica Brignone, 3e en descente et 1re en super-G à Cortina. Mais c'est tout ou rien pour Brignone cette saison en géant: elle s'est imposée deux fois, à Sölden et à Semmering, et a connu deux éliminations (Killington et Kranjska Gora).

Première du classement de la discipline avec également deux victoires, la Suédoise Sara Hector affiche une plus grande régularité. Elle possède d'ailleurs 96 points d'avance sur Brignone - et sur Alice Robinson - dans cette Coupe du monde de géant.

Côté suisse, Camille Rast vise un deuxième podium dans la discipline après sa 3e place de Killington. Lara Gut-Behrami espère quant à elle enfin trouver le déclic en géant, elle qui n'a pas fait mieux que 6e cet hiver dans la spécialité. Mais cette 6e place a été obtenue lors du dernier géant disputé, à Kranjska Gora le 4 janvier.

/ATS